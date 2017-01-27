Hem Güçlü, Hem de Lüks!

Lüks akıllı telefon üreticisi Vertu, her ne kadar son birkaç senedir operasyonel değişikliklere gitmiş olsa da elbette bu, şirketin kullanıcıları "pahalı" Android akıllı telefon satma geleneğini bozacağı anlamına gelmiyor. Şirket, Constellation ailesinin son akıllı telefonunu gözler önüne serdi. Telefon, lüks ama ortalama bir donanımla sunulan modellerin aksine, kayda değer bir donanım da sunuyor.



Yeni Constellation, elbette beklediğimiz gibi yine Vertu'nun diğer akıllı telefonları gibi el yapımı dış malzemeyle bütünleşen alüminyum öğelerden oluşuyor. Deri malzemesi İngiltere'de el yapımı olarak işlenen yeni Constellation, hemen yan tarafında yakut bir tuş bulundurmasıyla da ilgi çekiyor. Bu tuş yalnızca süs olarak yer almıyor. Vertu'nun 24 saat konsiyerj servisinden yararlanmak istediğinizde, bu tuşa basmanız yeterli.



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Telefonun görünümü kadar elbette performansı da önemli. 5.5 inç boyutunda ve 3.6 milyon piksellik bir ekranın sahibi olan yeni Constellation, WQHD AMOLED ekranıyla 2K çözünürlüğünde görüntü üretiyor. 538 ppi piksel yoğunluğunun sahibi olan ekran, 140 karat çizilmeye karşı da dayanıklı şekilde özel olarak hazırlanmış. Kapağın altında ise Qualcomm Snapdragon 820 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı (microSD kart desteği de var), 3220 mAh batarya, USB-C ve kablosuz şarj desteği yer alıyor.



Vertu ayrıca bu akıllı telefonunda müşterilerine, bir akıllı telefonda mümkün olan en iyi stereo sesi sunabilmek için Dolby Digital Plus sanal çevresel ses desteğini de unutmamış. Yine ayrıca arka yüzde 12 megapiksel çözünürlüklü bir kameranın yer aldığı telefon, Android 6.0.1 Marshmallow ile geliyor. Telefonun Nougat güncellemesi alıp almayacağına ilişkin bir bilgi ise henüz yok.



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Öte yandan Vertu, bu tip cep telefonlarını üst tabaka için hazırladığından dolayı, kuşkusuz bazı özel yazılımları da unutmuyor. Bilgileri şifreleyebilen özel bir yazılım üzerinde çalıştığını da belirten Vertu yetkilileri, Hong Kong'un Godin Holding adı altında bir şirketin güvenlik yazılımını telefona dahil edebileceklerini söylüyorlar.



Vertu'nun yeni Constellation akıllı telefonu, şubat ayının ortalarından itibaren satışa çıkacak. Ancak fiyatı henüz belli değil.