Hem Evleri Kurtuldu Hem de Kızları Hasret Sağlığına Kavuştu

AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde, doğuştan skolyoz (omurilik eğriliği) rahatsızlığı konulan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Hasret Demirkan, Ankara'daki bir özel hastanenin ameliyatını ücretsiz üstlenmesi ile sağlığına kavuştu. Demirkan ailesi, kızlarının sağlığına kavuşması hem de tedavi masraflarını hastane tarafından üstlenilmesi nedeniyle daha önce ameliyat parası olan 45 bin lirayı temin etmek için satılığa çıkardıkları evlerinin kurtulmasıyla çifte mutluluk yaşadı. Ortaklar Mahallesi'nde gündelik işlerde çalışan 48 yaşındaki Çaçan Demirkan ve evhanımı 33 yaşındaki Suzan Demirkan, doğumundan 2 ay sonra omurilik eğriliği (Skolyoz) rahatsızlığı teşhisi konan ve daha önce iki ameliyat geçiren kızları Hasret Demirkan'ın üçüncü ameliyatı için gerekli olan 45 bin lirayı tamamlayabilmek için bir süre önce oturdukları evi satılığa çıkardı. Demirkan çiftinin kızlarının tedavisi için evlerini satılığa çıkardığına ilişkin haberin yerel ve ulusul basında yayınlanması ardından Medicana Sağlık Grubu, Hasret'in ameliyatını ücretsiz yapmayı üstlendi. Medicana International Ankara Hastanesi Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alparslan Şenköylü, aileye irtibata geçti, geçen 16 Ocak'ta Hasret'in hastaneye yatışı yapıldı. Gerekli tahlil ve tetkillerin ardından ardından Hasret, ertesi gün ameliyata alındı. 10 saat süren ameliyatı başarılı geçen kız, sağlığına kavuştu. Taburcu edilen Hasret, dün (Cumartesi) Ortaklar'daki evlerine döndü. Kızının sağlığına kavuşmasının sevincini yaşayan Suzan Demirkan, "Hasret'in 18 yaşına kadar belirli aralıklarla kontrolleri yine bu hastanede ücretsiz olarak, bellirli aralıklarda yapılacak. Bize bu desteği veren hastane yetkililerine teşekkür ediyoruz. Yardımları sayesinde evimizi satmaktan vazgeçtik. Evimiz satılmış olsaydı, şimdi perişan durumdaydık" dedi.



Çaçan Demirkan da üç çocuklarından biri olan Hasret'in sağlığına kavuşmuş olmasıyla rahatladıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Hasret'in ameliyatını ekibiyle gerçekleştiren Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alparslan Şenköylü, skolyozun sıkça karşılaştıkları bur rahatızlık olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Hasret'in rahatsızlığı doğuştan ortaya çıktı. Aslında tedavi seçeneği olarak doğuştan skolyozlarda çok farklı şeyler yapabiliyoruz. Ama Hasret'te eğrilik tam sırt bölgesinin üst kısmındaydı ve biz sağlığına kavuşabilmesi için omurgasını kırmak durumunda kaldık. Bu bizim yaptığımız en büyük ameliyatlardandır. Çok mutluyuz ki ameliyatı çok iyi geçti. Skolyoz dediğimiz problem, özellikle sırt bölgesini içeriyorsa, akciğer ve kalbin bulunduğu kesimdir. Burada akciğerlerin bulunduğu göğüs kafesinin hacmini daraltıyor ve bu ilerleyici olursa tabii ki ileride akciğer hastalıklarına, kalple ilgili ya da başka iç organlarla ilgili problemlere yol açıyor. Bu da tabiki çocuğun yaşamının kısalması ile sonuçlanıyor." - Aydın