Hem Evde Hem de Tiyatroda Güldüler

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hayata geçirdiği sosyal belediyeciliğin örnek uygulamalarıyla vatandaşların takdirini topluyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve olumlu geri dönüşlerin sık sık alındığı Evde Bakım Hizmetleri Projesi'nde yardımına koşulan vatandaşları, sosyal aktivitelere de getirerek gönüllerini fethediyor. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda ZİÇEV yararına sahnelenen 'Her Aşk Biraz Komiktir' isimli oyunu Evde Bakım Hizmetleri'nden yararlanan vatandaşlarda izledi. 2 perdelik oyunda bol bol kahkaha atan vatandaşlar, sosyal etkinliklere katılmalarını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Vatandaşlar, oyunun sonunda ünlü oyuncularla fotoğraf çektirip, sohbet etme fırsatı da buldular.