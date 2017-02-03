Hem Eşyaları Hem Hayalleri Yandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 1'i otizmli 3 çocuk sahibi çiftin evinde çıkan yangın, evdeki tüm eşyaları kullanılamaz hale getirdi. Otizmli çocuklarının bakım masrafının yüksekliği nedeniyle maddi sıkıntılar yaşadığını belirten çift yetkililerden yardım bekliyor.



Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Keçiliköy Mahallesi 5613 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün 02.45 sıralarında 2 katlı bir evin birinci katında tam söndürülmeyen sobadan dolayı yangın çıktı. Emin-Emine Güllüpınar çiftinin kiracı olarak oturdukları evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, geriye kullanılamaz halde çok sayıda eşya kaldı. Yangın sırasında şans eseri evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Yangın öncesinde saat 01.45 sıralarında rahatsızlanan otizm hastası oğlu Samet Ege'yi (6) hastaneye götürmek için çalıştığı fabrikadan izin alarak eve geldiğini anlatan baba Emin Güllüpınar, evde bulunan eşi Emine Güllüpınar (24) ve çocukları Fatma Nur (4) ile Eda Nur'u (2) da alarak hastaneye gittiklerini söyledi. Yaklaşık 1 saat sonra döndüklerinde evi duman altında gördüklerini aktaran Emin Güllüpınar, hemen itfaiye haber verdiklerini ve yangının ortamdaki havasızlıktan dolayı çok büyümeden söndüğünü ifade etti.



Baba Güllüpınar, yaşadıkları korkunç geceyi şöyle anlattı:



"Benim oğlum otizmli. Yüzde 80 ağır engelli ve devamlı hastalanıyor. Dün gece de rahatsızlandı. Onu hastaneye götürdüm. Eşimin de daha önceden bir hastalığı vardı. İlacı bitmişti, onu da götürdüm. Evden çıkarken soba tam olarak yanmıyordu. Yanında çamaşırlar seriliydi. Hastanede muayenemizi olduktan sonra eve geldik. Eve gelir gelmez etrafta siyah bir duman vardı. İçeriye giremedik. İtfaiye ve ambulans geldi. Evimizdeki tüm eşyalarımızı kaybettik."



"Koltuklarımızı yeni almıştık, taksitlerini ödüyorduk"



Otizmli çocuklarının bakım masrafının yükselmesi nedeniyle maddi anlamda sıkıntılar yaşadığını belirten Güllüpınar, "Koltuklarımızı yeni almıştık, taksitlerini ödüyorduk. Eşim, oğluma baktığı için çalışmıyor, ben fabrikada çalışıyorum. Eşim ve 2 kızım evde kalacaktı fakat eşim de rahatsız olduğu için onu da götürdüm yanımda. Allah onları korudu. İtfaiye ekipleri yangının sobadan çıktığını ve yandaki çamaşırların tutuşmasıyla büyüdüğünü söylediler. Maddi olarak sıkıntıdayız. Oğlumuz otizmli olduğu için aylık giderimiz çok fazla. Evimiz de kira. Eşyalarımızın taksitini yeni ödemeye başlamıştık. Belediyeden ve yardımseverlerden yardım bekliyoruz" diye konutu.



Güllüpınar çiftini yangın dolayısıyla üzen en önemli konunun ise çocukları için bin bir güçlükle hazırladıkları odanın yanması olurken, aile çocuklarıyla beraber bir süreliğine komşularının evlerine yerleşti. - MANİSA