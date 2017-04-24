Hem Erdoğan! Hem Atatürk!' Diyen Ortaç'a Hakaret Yağdı

'Hem Erdoğan! Hem Atatürk!' diyen Ortaç'a hakaret yağdı.

Hem Erdoğan! Hem Atatürk!' Diyen Ortaç'a Hakaret Yağdı

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