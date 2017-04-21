Hem eğlendiler, hem öğrendiler

Miniklere atletizmi sevdirmek için yapılan yarışmalar ilgi gördü



KOCAELİ - Türkiye Atletizm Federasyonunun çocuklara yönelik düzenlediği atletizm eğitimi hem eğlendirdi, hem de öğretti.

Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesinde, Kocaeli'nin ev sahipliğinde düzenlenen eğitimler, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz, atletizm antrenörleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezinde verilen teorik eğitimlerin ardından, Hasan Gemici Spor Salonunda uygulamalı olarak yapılan eğitimler renkli görüntülere sahne oldu.

Antrenörlerin öncülüğünde gerçekleşen uygulamalarda roket atma, formula 1 koşusu, engelli sprint koşu ve çapraz sıçrama kategorilerinde yarışlar düzenlendi. 7 - 12 yaş grubu çocukların katılım gösterdiği yarışlarda aynı zamanda çocuklara yarıştıkları kategorilerin atletizm teknikleri anlatıldı.

IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz yapılan eğitimlerin ardından çocuklarla sohbet etti. Türkiye'de çocuklara verilen atletizm eğitimlerine 3 - 6 yaş grubu çocuklarının dahil edildiğini belirten IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz çocuklara hitap ederek "Sizleri geleceğin sporcuları, şampiyonları olarak görmek istiyoruz." şeklinde düşüncelerini ifade etti. Çocuklara eğitimlerin sonunda çocuk atletizm sertifikası verilmesiyle etkinlik son buldu.