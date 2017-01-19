Hem Borçlarımızı Ödeyeceğiz Hem de Hizmetlerimizi Yürüteceğiz"

CEMAL AŞAN - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi ile dört ilçe belediyesinin toplam borcunun 1 milyar 80 milyon 500 bin lirayı aşmasına rağmen hizmetler aksamadan devam ediyor.



Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve destek verdikleri gerekçesiyle haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle görevlendirmenin yapıldığı 5 belediyenin kamu kurumları, firma ve personele yüklü miktarda borçlu olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede Van Büyükşehir Belediyesinin 1 milyar liranın üzerinde, Edremit Belediyesinin 20 milyon, İpekyolu Belediyesinin 5 milyon, Erciş Belediyesinin 45 milyon 500 bin, Özalp Belediyesinin de 10 milyon lira borçlu olduğu belirlendi.



Görevden alınan belediye başkanlarının yerine KHK kapsamında atanan belediye başkan vekilleri, bir taraftan borçların ödenmesiyle ilgili çalışma yürütürken, diğer taraftan belediyelerin borçlarına rağmen hizmetlerin aksatılmaması konusunda ilgili birimlere gerekli talimatları veriyor.



Vatandaşları mağdur etmemek amacıyla karla mücadele, temizlik, altyapı, yol genişletme, parke taşı döşeme, park çalışması gibi hizmetleri aksatmadan yürüten belediyeler, aynı zamanda halka daha iyi yaşam alanları oluşturmak amacıyla yeni projeler hazırlıyor.



Van Büyükşehir Belediyesinin borcu 1 milyar lirayı aştı



Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın yerine, KHK kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali İbrahim Taşyapan tarafından genel sekreterlik görevine getirilen Mehmet Yaşar, belediyenin büyük bir borç yükü altında olduğunu söyledi.



Göreve başladıktan sonra belediyenin borç durumunun tespitine yönelik çalışma başlattıklarını anlatan Yaşar, şunları kaydetti:



"İlk incelemede belediyenin borç toplamının 750 milyon civarında olduğunu tespit ettik. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi için yapılan projelerle birlikte borç miktarımız 1 milyar lirayı aşıyor. TOKİ konutlarının su ihtiyaçlarının karşılanması için İller Bankası aracılığıyla Devlet Su İşleri tarafından 48 kilometrelik yeni su isale hattı inşa edildi. Bunun bedeli istimlak ve KDV oranlarıyla 190 milyon lira. Erciş ve Van'daki iki projeyle ilgili kalemlerin de eklenmesiyle açıklamadığımız 250 milyon civarında bir borç durumu var. Bu rakamları daha önce açıkladığımız 750 milyon liralık borç miktarına eklememiştik."



Borçların ödenmesiyle ilgili yol haritasını belirlemeye çalıştıklarını vurgulayan Yaşar, 2017'de yapılacak projelerle ilgili hazırlıklara da başladıklarını aktardı.



Yaşar, geçmiş sıkıntıların arkasına sığınarak hizmetten kaçmayacaklarını vurgulayarak, kent merkezinde park sayılarının arttırılması, yolların genişletilmesi, trafik sıkışıklığının giderilmesi, sosyal yaşam alanlarının arttırılması için hazırlık yaptıklarını söyledi.



"Borçlarımızı ödeyip hizmetleri sürdüreceğiz"



Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, küçük bir belediye olmalarına rağmen yüklü bir borç miktarıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.



Çiçekli, 8,5 milyon cari borçlarının bulunduğunu, yapılan ihale ve bunların gerçekleşecek kısımlarının eklenmesiyle borç miktarının 20 milyon liraya ulaştığını anlatarak, şöyle konuştu:



"Esnafa ödenmeyen borçlar, personelin ödenmeyen sosyal güvenlik primleri, vergi borçları bizim masamızda duruyor. Borçlarımızı ödüyor, aynı zamanda hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımız, Hükümetimiz ve Valimizin destekleriyle standart cari gelirimizin üstüne ekstra kaynak sağlanıyor. Edremit halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum. Aksi takdirde içinde bulunduğumuz mali tablodan kurtulmamız kolay olmazdı. Tüm vatandaşlarımızın, Vanlı kardeşlerimizin gönülleri müsterih olsun, hem borçlarımızı ödeyeceğiz hem de hizmetlerimizi yürüteceğiz. Yaz için çok güzel projelerimiz var. Şimdiden söyleyerek sürprizini kaçırmak istemiyorum."



Belediyenin hizmetlerini her alanda halka ulaştıracaklarını aktaran Çiçekli, "Vatandaşlarımız da sorun ve taleplerini sosyal medya üzerinden bize iletebilirler. Biz bu taleplere imkanlarımız doğrultusunda yetişmeye ve gerekli cevapları vermeye çalışıyoruz. Geleceğimiz, yarınımız bugünden çok daha iyi olacak." dedi.



Erciş Belediyesinin borcu 45 milyon 500 bin lira



Van'ın en büyük belediyelerinden olan Erciş Belediyesinin de 45 milyon 500 bin lira borcunun olduğu öğrenildi.



Borçlu belediye devralmasına rağmen hizmetleri aksatmayan Erciş Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, ilçenin daha güzel görünüme kavuşturulması için yeni projeleri hayata geçiriyor.



2017'de gerçekleştirecekleri projelerin Erciş'e yeni bir ufuk, yeni bir şehir, yeni bir vizyon ve yeni bir istikamet vereceğini vurgulayan Yaşar, şu ifadeleri kullandı:



"Projelerin kaynak temini ve diğer hazırlık çalışmaları tamamlandı. Projeler arasında Kent Bilgi Sistemi gibi kent güvenliğini sağlayacak proje, kapalı semt pazarları gibi ekonomiye yönelik projeler de bulunuyor. Ayrıca sosyal yaşam merkezi, kadın ve çocuk plajı, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, semt sahaları, çocuk oyun parkları, bireysel sporlar merkezi projeleri gibi kadın ve çocuklara yönelik sosyal ve sportif projelerimiz olacak. Bunun dışında hayvan barınağı projesi gibi ilçenin önemli sorunlarının giderilmesine dönük projelerimiz de 2017 yılı yatırımları içerisinde yer alacak."



"Daha yaşanabilir bir kent yaratacağız"



İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ise kentteki görevine yeni başladığını ve şu anda belediyenin mali durumu, vatandaşların talepleri ve belediye sınırları içindeki sorunları tespit etmeye yönelik çalışma yürüttüklerini ifade etti.



Devletin imkanlarını vatandaşlara hizmet için kullanacaklarını belirten Öztürk, şunları söyledi:



"Yaptığımız araştırmalarda belediyemizin 5 milyon liraya yakın bir borcu var. Bir taraftan hizmetlerin aksatılmaması konusunda gerekli talimatları verirken, diğer taraftan önümüzdeki dönemde yapacağımız projeleri hazırlamaya başladık. Buraya, vatandaşlara en iyi hizmetin götürülmesi için görevlendirildik. Vatandaşların belediye hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için çaba göstereceğiz. Devletimizin imkanlarını hizmet için kullanarak daha yaşanabilir bir kent oluşturma gayreti içinde olacağız. Vatandaşlarımızın da bu konuda bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Yaşadıkları sorunları, taleplerini, proje önerilerini bize iletebilirler."