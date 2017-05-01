Helyum Dolu Balonlar Alana Alınmadı

Batman'da düzenlenen 1 Mayıs mitingine girmek isteyen baloncu polis noktasından geçemedi.



Batman'da 23 Nisan etkinliklerinde 8 kişinin yaralanmasına neden olan helyum gazı ile şişirilmiş balonların patlaması nedeniyle, balonlar 1 Mayıs etkinliğine alınmadı.



16 Mayıs Şehir Stadyumu yanında düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğine katılmak isteyen balon satıcısı polis noktasından alana girmek istedi. Polis ekipleri satıcının balonlarla alana girişine izin verilmedi. Balon satmak için alana giremeyen balon satıcısı bölgeden uzaklaştı. - BATMAN