Helmut Kohl, 1 Milyon Euro Tazminat Kazanadı

Almanya'nın eski başbakanı Helmut Kohl'ün ses kayıtlarından derlenen "Vasiyet. Kohl protokolü" kitabı ile ilgili Köln Bölge Mahkemesi, gizlilik ilkelerini ihlal ettiği ve kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle Heyne yayınevini Helmut Kohl'e 1 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum etti.



Gazeteci ve biyograf yazarı Heribert Schwan'ın Tilman Jens'le birlikte yazdığı ve "Vasiyet. Kohl Protokolleri" isimli kitapta, Kohl'ün Merkel için "Bayan Merkel, çatal ve kaşıkla doğru düzgün yemek bile yiyemezdi" dediği, eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'u da "sıfır ve çok büyük bir hain" olarak nitelendirdiği belirtiliyor. Kohl'ün ayrıca döneminin çalışma bakanı Norbert Blüm için de "bir hain olduğu ve karakteri hakkında nasıl bu denli yanılabilmiş olduğunu anlayamadığını" söylediği aktarılıyor.



Heyne yayınevi tarafından 2014 yılında basılan ve 200 bin adeti dağıtılan ve büyük yankı uyandırmıştı. Kohl'ün avukatlarının tarafından açılman dava ile de kitap toplatılmış, kitabın içinde bazı bölümler çıkarıldı. Köln Bölge Mahkemesi eski Başbakan'a 1 milyon Euro'luk tazminat vermeyi kararlaştırdı. Yayınevinin bir üst mahkemeye gitme hakkı bulunuyor. - FRANKFURT