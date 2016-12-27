Helin Avşar ve Serhan Bora boşandı. Serhan Bora kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Helin Avşar - Serhan Bora çifti ile ilgili bilmeniz gerekenler haberler.com'da. Sade bir törenle dünyaevine giren ve her fırsatta mutlu olduklarını dile getiren Helin Avşar ile Serhan Bora çifti, anlaşmalı olarak açılan davanın ikinci duruşmasında evliliklerini noktaladı. 10 ay önce sade bir törenle evlenen Helin Avşar ile Serhan Bora dün anlaşmalı olarak boşandı.

HELİN AVŞAR VE SERHAN BORA BOŞANDI

Helin Avşar ve Serhan Bora çifti, 27 Eylül'de mahkemeye başvurmuştu. Taraflar anlaşmalı olarak açılan davanın ilk duruşmasına mazeret bildirerek katılmamıştı. Dün görülen duruşmaya Serhan Bora ile Helin Avşar ve taraf avukatları katıldı.

"TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİM YOK"

15 dakika süren duruşmada söz olan Helin Avşar, "Boşanmanın sonuçları konusunda anlaştık. Maddi ya da manevi tazminat ile nafaka talebim yok" dedi. Bora da boşanmak istediğini hâkim karşısında bir kez daha tekrarladı. Mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi.

"KIRGINLIĞIMIZ, KÜSKÜNLÜĞÜMÜZ YOK"

Duruşma çıkışı konuşan Helin Avşar, "Tanışıp evlenmemiz 21 günde oldu. Birbirimizi çok iyi tanımadığımız için ev içinde anlaşmazlıklar çıktı. Ev içinde sonradan çıkan huylar, fazla uyuşmamamız, kültür farklılığı vb. konular anlaşmazlığa düşmemize neden oldu. Evliliğimizi ilerletemedik ve boşanma kararı aldık. Ayrılmanın da Allah hayırlısını nasip etsin. Hiçbir kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok. Kötü şekilde ayrılmadık. Birbirimizden maddi manevi tazminat, nafaka ve mal paylaşımı gibi taleplerimiz olmadı" dedi.

BOŞANMA KARARI SONRASI İLK FOTOĞRAF

15 dakika süren duruşma sonrası Helin Avşar ve Serhan Bora böyle görüntülendi;



