Heliktopter, olumsuz hava şartlarından dolayı düşmüş

Tunceli Valiliğinden 12 şehidin olduğu helikopter kazası ile ilgili yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartlarının kazaya neden olduğunu duyurdu



TUNCELİ - Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada helikopter kazasında 12 personelin şehit olduğu, olayın olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada,"18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan ve daha sonra haber alınamayan Skorsky tipi Polis Helikopteri ile ilgili arama kurtarma ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; saat 16.30 sıralarında Pülümür ilçemize bağlı Sarıgül Köyü 2500 rakımlı Mahmutboğazı bölgesinde enkaza ulaşılmıştır. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonucunda olayın herhangi bir terör saldırısı sonucu gerçekleşmediği olumsuz hava şartlarından kaynaklandığı anlaşılmış, helikopter kazası sonucu 7 Polis Memuru 1 hakim, 1 Astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 12 personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimizi bölgeden alma çalışmalarımız güvenlik güçlerimiz ve arama kurtarma ekiplerimizce devam etmektedir"denildi.