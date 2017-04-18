Helikopterin Enkazına Ulaşıldı: 12 Şehit

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden kalkan ve kalktıktan kısa bir süre sonra düşen helikopterdeki 7 Polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 personelin şehit olduğu bildirildi.



Kalkıştan 10 dakika sonra bağlantının kesilmesi sonrasında Kocatepe, Sarıgül, Çambulak köylerinin arasında mevkiye düştüğü belirtilen helikopterde bulunan 12 kişi şehit oldu. Öte yandan helikopterde bulunan polis memurlarının komiser yardımcılığı sınavına gittikleri öğrenildi.



(Doğa Alca /İHA)