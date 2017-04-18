Helikopterin Enkazına Ulaşıldı: 12 Şehit

Tunceli’nin Pülümür ilçesinden kalkan ve kalktıktan kısa bir süre sonra düşen helikopterdeki 7 Polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 personelin şehit olduğu bildirildi.

Helikopterin Enkazına Ulaşıldı: 12 Şehit

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden kalkan ve kalktıktan kısa bir süre sonra düşen helikopterdeki 7 Polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 personelin şehit olduğu bildirildi.

Kalkıştan 10 dakika sonra bağlantının kesilmesi sonrasında Kocatepe, Sarıgül, Çambulak köylerinin arasında mevkiye düştüğü belirtilen helikopterde bulunan 12 kişi şehit oldu. - TUNCELİ

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