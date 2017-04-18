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Helikopterin Düştüğü Bölgeden Görüntüler
Helikopterin Düştüğü Bölgeden Görüntüler
Helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler.
18 Nisan 2017 Salı 14:39
Helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler
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