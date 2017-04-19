Helikopterin Düştüğü 2 Bin 500 Metre Rakımdaki Alana, Afad'ın 5 İlden 38 Kişilik Uzman Ekip Ulaştı

Helikopterin Düştüğü 2 Bin 500 Metre Rakımdaki Alana, Afad'ın 5 İlden 38 Kişilik Uzman Ekip Ulaştı

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Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afad, Helikopter