Helikopter, tiyatro sahnesine girdi

Seyircilerin üzerinden uçan helikopter tiyatro sahnesine girdi

Helikopter ve tankların da kullanıldığı oyunda Boğaz köprüsü ve TRT'nin ele geçirilmesi ile Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi birebir canlandırıldı



GAZİANTEP - Gaziantep'te özel bir okul öğrencileri, 15 temmuz ile ilgili sergiledikleri tiyatro gösterisi gerçeği aratmadı. Seyircilerin üzerinden uçarak giren helikopter ile tankların kullanıldığı oyunda, Bogaz köprüsü ve TRT'nin ele geçirilmesi ile Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi birebir canlandırıldı

Gaziantep Özel Deva Okulları öğrencilerinin 15 Temmuz tiyatro gösterisi ile kalkışma gecesinde yaşananları sergiledi. Gösteride izleyenlere, o karanlık gece yeniden hatırlatıldı. büyük bir hazırlığın yapıldığı oyunda helikopter ve tank maketleri de kullanıldı. türk bayraklı siviller ve polis üniformaların üzerine ateş açılması görüntülerinin de birebir sahnelendiği oyunda asker üniformalı kişilerin ise Boğaz köprüsü ve TRT'nin ele geçirilmesi ile Ömer Halisdemir'in şehit etmesi de gösterildi.

Seyircilerin zaman zaman sevinç çığlıkları ile izlediği oyunda, TRT'nin ele geçirilmesi anı hüzünlendirirken, Ömer Halis Demir'in şehit edilme anı ise göz yaşına neden oldu. O gece akıllara kazınan bir vatandaşın tankın altına yatma görüntüsü de izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Oyunu yazan ve yöneten Drama Yönetmeni Ayşe Sevil Atıcı, çocuklarda farkındalık oluşturmak için büyük emeklerle oyunu hazırladıklarını belirterek "Tabii o geceyi tek bir oyunla anlatmamız mümkün değil. Biz de önemli kısımları işledik. İlk bölüm, İstanbul Boğaz Köprüsü'nün kapatılmasıyla, yani halkın daha ne olduğunu tam anlamadığı kısımla başlıyor. Daha sonra TRT'nin darbeci askerler tarafından basılmasıyla devam ediyor. Ayrıca Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi sahnesi ve şehit özel harekat polisi Kübra Doğanay'ın ailesiyle vedalaşma sahnesi yer alıyor. Finalde, öğrencilerimizin ahşap ve kartondan hazırladığı tank ve helikopteri, halkın engellemesi anlatılarak oyun son buluyor"

Deva Okulları yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Tahmazoğlu ise, 15 Temmuz darbe girişiminin tarihe düşen kara bir leke olduğunu, ancak halkın destansı bir mücadeleyle bu lekeyi temizlemeyi başardığını, Bu olaydan çıkaracak dersleri diri tutmak ve gelecek nesillere aktarmak gerektiğini söyledi.