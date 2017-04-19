Helikopter Şehitlerinin Cenazelerinin Beklendiği Fırat Üniversitesi Adlı Tıp Kurumundan Görüntü

Helikopter Şehitlerinin Cenazelerinin Beklendiği Fırat Üniversitesi Adlı Tıp Kurumundan Görüntü

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