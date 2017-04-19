Helikopter Şehitleri Törenle Memleketlerine Uğurlandı
TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'ne bağlı Sarıgül Köyü kırsalında, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişi için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'ne bağlı Sarıgül Köyü kırsalında, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişi için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve şehit yakınlarının da katıldığı törende, şehit cenazeleri gözyaşları arasında memleketlerine uğurlandı.
Pülümür İlçesi'nden havalandıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen, daha sonra olumsuz hava şartları nedeniyle Sarıgül Köyü kırsalında bulunan Hamzaboğazı yakınlarında düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişi için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Şehitler; Hakim Onur Alan, şehit komiser Abdullah Ortanca, polis memurları Saddetin Demir, Ekrem Dereli, Murat Ködük, Azam Güdendede, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Candaş Kaplan, Hasan Yıldırım, pilot Dilaver Karsavuranoğlu ve Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman için düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Gürler, Emniyet Genel Müdür Selami Altınok, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Malatya Valisi Mustafa Toprak, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Elazığ Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz, şehit yakınları ve silah arkadaşları katıldı.
Şehit cenazelerinin alana getirilmesiyle başlayan törende, şehitlerin özgeçmişleri okundu. Daha sonra Tunceli Valisi Osman Kaymak yaptığı konuşmada, terörle mücadeledeki kararlığın devam edeceğini belirterek, "Terörle mücadelede verdiğimiz şehitler, gerekse bu gibi kazalar sonucu verdiğimiz şehitler, ülkemizin birlik ve beraberliğini sağlamak konusundaki kararlılığımızı etkilemeyecek. Aksine daha sıkı bir şekilde birbirimize kenetlenerek, bu zor günleri aşacağımızı ifade etmek isterim. Aziz vatanımız uğruna canını feda etmekte çekinmeyen ve şehit düşen aziz şehitlerimiz; geride bıraktığınız aileleriniz bizlere emanettir. Gözünüz arkada kalmasın. Sözlerime son verirken bu aziz vatan uğruna canlarını veda eden yiğit kardeşlerin ve bütün şehitlerimizin saygı ve rahmetle yad eder ruhlarının şad olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederim. Şehitlerimizin kederli ailelerine, emniyet, jandarma ve Adalet Bakanlığı teşkilat mensuplarına sabırlar dilerim. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun" dedi.
Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın yaptığı duanın ardından, şehit polis memurları Hasan Yıldırım ve Candaş Kaplan'ın naaşı toprağa verilmek üzere ambulanslarla memleketleri Malatya'ya karayolu ile uğurlanırken, şehit Hakim Onur Alan Ordu, Pilot Dilaver Karsavuranoğlu Çankırı, şehit polis memurları Murat Küdük Kütahya, Pilot Komiser Abdullah Ortanca İzmir, Azam Güdendede Konya, Ahmet Cihan Kilci Kayseri, Mesut Özdemir Gaziantep, Sadettin Demir Kırşehir, Ekrem Dereli Balıkesir ve Astsubay Yavuz Selim Karaman Çorum'a gönderilmek üzere Ankara'ya 3 uçakla uğurlandı.
Uğurlama töreni sırasında fenalık geçiren şehit yakınlarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki protokol üyeleri sarılarak teselli vermeye çalıştı. - Elazığ