Helikopter kazasında şehit olan özel harekat polisinin haberi ailesine ulaştı



KAYSERİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düşen helikopterde şehit olan Özel Harekat Polisi Ahmet Cihan Kilci'nin şehit haberi ailesine ulaştı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sabah 11.40 civarında düşen helikopterdeki 7 polisten biri olan Ahmet Cihan Kilci'nin şehit haberi Kayseri Kocasinan ilçesi Hürriyet Mahallesindeki baba evine ulaştı. Bekar ve 27 yaşında olduğu öğrenilen şehit polisin acılı babası Ejder Kilci ve Dilber Kilci, kendilerine ulaşan haberin ardından fenalaşarak, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Helikopter kazasında 7 polisin yanı sıra, 1 hakim, 1 asker ve 3 askeri personelin şehit olduğu bildirilmişti.