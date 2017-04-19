Helikopter Kazasında Şehit Olan Kilci'nin Cenazesi Memleketine Getirildi

Dün Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan polis Ahmet Cihan Kilci'nin cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi.



Dün, Tunceli'nin Pülümür ilçesinden ilçesine bağlı Sarıgül Köyü çevresinde 2 bin 500 rakımlı Mahmutboğazının karla kaplı dağlık arazisine düşen helikopterde 7'si polis, 1'i hakim, 1'i astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişi şehit olmuştu. Şehitlerden Ahmet Cihan Kilci, Elazığ Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Şehit Kilci'nin cenazesi Kayseri'deki havaalanından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci'nin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - KAYSERİ