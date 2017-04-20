Helikopter Kazasında Kurtarma Ekipleri Zor Anlar Yaşamış

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 12 şehit verilen helikopter kazasında, kurtarma ekiplerinin, zor şartlarda çalışmaları tamamladığı öğrenildi.



Önceki gün, Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40 sıralarında havalanan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinden 10 dakika sonra irtibat kesilmişti. 4 saat süre arama kurtarma çalışmasının ardından Pülümür ilçesine bağlı Sarıgül köyü çevresinde 2 bin 500 rakımlı Mahmutboğazının karla kaplı dağlık arazisinde helikopterin enkazı bulunmuş ve 7'si polis, 1'i hakim, 1'i astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişi şehit olmuştu.



Tipi ve soğuk zorlamış



Helikopterin radardan kaybolması ile birlikte bölgeye ilk olarak Tunceli'den İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma timleri ve 112 Acil Komuta merkezine bağlı sağlık ile Ulusal Medical (UMKE) ekipleri sevk edildiği öğrenildi.



Tunceli Valiliği tarafından kurulan kriz merkezinin kontrolünden helikopterin düştüğü noktada hava şartlarının kötü ve kar bulunması nedeniyle Elazığ, Erzincan, Diyarbakır ve Bingöl'den 60 kişilik AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay günü saat 16.30 sıralarında ilk ekip düşen helikopterin enkazına ulaşmıştı. Bölgede kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye kadar çıktığı ve tipi nedeniyle hava sıcaklığının eksi 18 ve 20 derece civarında hissedilmesi nedeniyle diğer ekipler, 2 bin 500 rakımlık dağlık alana ulaşmakta güçlük çekti. 2,5 saatlik yürüyüş mesafesinin ardından bölgeye ulaşan diğer illerden gelen ekipler saatler süren çalışma yaparak kara gömülü helikopter enkazındaki şehitlerin naaşını çıkardığı bildirildi.



Ekiplerin donma tehlikesi atlattığı kurtarma çalışmasının sabah tamamlanması ve tipinin durmasıyla dün sabah şehitlerin naaşı olay yerinden helikopterle alınarak Elazığ'a getirilmiş ve düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlanmıştı.



10 kilometrelik yol açılmış



Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekterliği de bölgede yapılan çalışma ile ilgili bilgi verdi.



Tunceli Valiliğinde oluşturulan kriz masasında ulaşım güzergahında hemen çalışma başlatıldığının aktarıldığı açıklamada, "Bu talimat doğrultusunda genel sekreter yardımcısı başkanlığında destek hizmetleri müdürlüğü koordinasyonunda yol ve ulaşım hizmetleri müdürü ve ekibiyle 3 dozer, 1 loder, 1 greyder, 2 treyler, 4 pikap, 1 akaryakıt tankeri çalışma yaparak bölgeye ulaşmıştır. Yapılan çalışma sonucunda saat 20.00'da Sarıgül köyüne ulaşılmıştır. Sarıgül köyünde enkaz bölgesinden gelen jandarma kolluk kuvvetleri ile yapılan istişareler sonucunda kazanın olduğu bölgeye en yakın noktaya ulaşmak için çalışmalarımız devam ettirilmiş ve 19 Nisan günü saat 03.00'te en yakın noktaya ulaşılarak toplam 10 kilometrelik çalışma yapılmış ve güzergah ulaşıma açık hale getirilmiştir" denildi.



Öte yandan bölgede halen 2 dozerin kazanın yaşandığı bölgeye yakın Kocatepe köyünde bekletildiği, heyelan tehlikesi ve kar nedeniyle şu an bir çalışma yapılamadığı bildirildi. - TUNCELİ