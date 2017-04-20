Helikopter Kazasında, Enkazdaki Şehitlere Böyle Ulaştılar-ek Görüntülerle

Helikopter Kazasında, Enkazdaki Şehitlere Böyle Ulaştılar-ek Görüntülerle

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Şehit, Kaza, Helikopter