Helikopter Kazasında Enkazdaki 12 Şehide Böyle Ulaştılar - Ek Fotoğraflar

Helikopter Kazasında Enkazdaki 12 Şehide Böyle Ulaştılar - Ek Fotoğraflar

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Kaza, Helikopter
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