Helikopter Kalktıktan 8 Dakika Sonra Irtibat Kesilmiş

Tunceli Valiliği, helikopter kazası sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ilgili detaylı açıklama yaparken, helikopterle irtibatın kalkışından 8 dakika sonra kesildiğini ve hemen harekete geçildiğini duyurdu.



Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, helikopterin Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Pülümür-Dağyolu Jandarma Karakol Komutanlığından Ovacık İlçesi'ne personel sevk ettiği belirtildi. Saat 11.35'te havalanan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 adet Sikorsky helikopterinden saat 11.43'den itibaren radar sisteminden sinyal alınamadığı aktarılan açıklamada, "Ankara Hava Trafik Kontrol Merkezi tarafından Tunceli İl Jandarma Komutanlığına saat 12.40'da bildirilmiştir. Olayın öğrenilmesine müteakip saat 13.10'da Tunceli İl Jandarma Komutasında 2 Sikorsky helikopter ile 1 JÖH Timi son sinyalin alındığı Çambulak Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kocatepe Jandarma Karakol Komutanlığı arasında bulunan Mahmut Boğazı bölgesinde arama-kurtarma faaliyetine başlamıştır. Diyarbakır Hava Üssünden 1 kasa arama-kurtarma uçağı bölgede role görevi yapmak ve arama kurtarma faaliyetine destek olmak maksadıyla saat 13.25'de kalkış yapmış, saat 15.05'de ise Kara Kuvvetlerine ait 1 adet İKU bölgede görüntü aktarımı yapmaya başlamıştır. Kaybolan helikopterin düştüğü değerlendirilen noktaya takviye birlik olarak Pülümür Jandarma Asayiş Komando Komutanlığında bulunan 4 Tuzla Jandarma Komando TİMİ, Kocatepe Jandarma Karakol Komutanlığından 1 JİG timi, 1 Güvenlik Korucusu timi, Geyiksuyu Jandarma Komando Komutanlığından 1 Komando timi ve 6 kişilik AFAD ekibi bölgeye sevk edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzden 2 PÖH timi takviye kuvvet olarak hazır olarak bekletilmiştir" denildi.



56 SAĞLIK, 65 AFAD EKİBİ GÖREV YAPMIŞ



Açıklamanın devamında ise bölgeye sevk edilen sağlık, UMKE ve AFAD ekiplerine ilişkin ise, "İl Sağlık Müdürlüğünce saat 13.32'de bilgi alınmasına müteakip, saat 13.33'de bölgeye en yakın istasyon olan Pülümür 112 Acil Servisinden 4x4 ambulans ile ilk ekip olay bölgesine yönlendirilmiştir. Hemen akabinde saat 13.34'te Tunceli il merkezinden 1 UMKE (4x4) araç ile 2 Ambulans 1'i 4x4 diğeri Jeep olay bölgesinde hareket etmiştir. Saat 13.35'te bölgeye yakın Nazımiye 112 Acil Servisten 1 adet 4x4 ambulans, saat 13.40'da Pülümür'den 2 adet ambulans ve ekip, il merkezimizden saat 14.30'da 1 adet ambulans, saat 16.30'da Sonw-Track Paletli Ambulans ve 1 ekip bölgeye yönlendirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğünce komşu illerle koordine kurularak Erzincan'dan 2 Umke, 1 adet ambulans, Erzurum'dan 1 UMKE aracı ve ekibi, Elazığ'dan 1 UMKE aracı ve ekibi, 2 adet ambulans gönderilmesi sağlanmıştır. Toplam olarak olay bölgesinde ve komuta merkezinde 35 ilimiz personeli ve 21 komşu iller personeli olmak üzere toplamda 56 personelimiz görevlerini yerine getirmek için çalışmışlardır. Kaza Haberi alınır alınmaz bölgeye Tunceli AFAD İl Müdürlüğü arama ve kurtarma faaliyetleri için 15 personel, 2 kurtarma aracı, 4 tane 4x4 araç, 1 kar motoru, 1 tane 8x8 amfibik araç yönlendirilmiştir. Diyarbakır AFAD'tan 15 personel, 3 kurtarma aracı, 1 tane 8x8 amfibik, Erzincan AFAD tan 13 personel, 3 kurtarma aracı, 1 amfibik,1 kar motoru, Erzurum AFAD'tan 6 arama ve kurtarma personeli 1 araç, Bingöl AFAD'tan 5 arama kurtarma personeli, 1 kurtarma aracı, Malatya AFAD'tan 4 arama kurtarma personeli 1 kurtarma aracı, 1 amfibik araç Elazığ AFAD 7 arama kurtarma personeli 3 kurtarma aracı, 1 amfibik araç olmak üzere toplamda 65 arama ve kurtarma da dağcılık eğitimi almış personel, 18 kurtarma aracı, 5 amfibik (8x8) araç, 2 kar motoru ile müdahale yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.



EKİPLER HİPOTERMİ NEDENİYLE ÇALIŞMALARI GÜÇLÜKLE YÜRÜTTÜ



Arama kurtarmaya katılan ekiplerin aşırı tipi, soğuk hava ve hipotermi nedeniyle çalışmaları güçlükle yürüttüğünün kaydedildiğini açıklamanın devamında ise, "Olay bölgesine ulaşan Tunceli AFAD ekipleri kış aylarında vatandaşlarımızın yaşamadığı Sarıgül Köyünden yolların kapalı olması nedeni ile 13,5 kilometrelik bir mesafe yaya olarak intikal etmeleri sonucu helikopterin düşmüş olduğu noktanın karşı yamacına varmış, helikopterle göz teması sağlanmış lakin aşırı tipi ve soğuk dolayısıyla hipotermi tehlikesinden jandarma komando timleri ile birlikte güçlükle çalışmalar devam ettirilmiştir. Saat 19.30 itibari ile İl AFAD Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımız istişaresi sonucu olay yerine tam donanımlı 25 kişilik AFAD arama ve kurtarma personelinin hava şartlarının meteorolojiden alınan bilgilerde 01.00'dan sonra düzeleceği, 04.00 'da ise helikopterle AFAD arama ve kurtarma personelinin olay yerine naklinin mümkün olacağı anlaşılmıştır.25 kişilik ekip arama kurtarma malzemeleriyle hazır bekletilmiştir. Tunceli İl AFAD müdürünün talimatı ile alternatif olarak hazırlanan ikinci kurtarma için Sarıgül Köyü'ne varmadan sağa doğru giden dağ yolu sabaha kadar açma çalışmaları yapılmıştır. İl Özel İdaremizce kaza haberinin saat 13.40 sıralında alınmasıyla birlikte geçiş güzergahında yolların açılması için talimatlar verilmiştir. Yol ve hizmetler şube müdürü ile birlikte 3 Dozer, 1 Loder, 1 Greyder, 2 Treyler, 4 Pikap 1 Akaryakıt tankeri ve personelleri saat 15.00'da bölgede çalışmaya başlamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda saat 20.00'da kış aylarında vatandaşlarımızın yaşamadığı Sarıgül Köyüne ulaşılmıştır. Sarıgül Köyünde arama kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri ile koordine kurulmasına müteakip kazanın olduğu en yakın bölgeye ulaşabilmek için çalışmalara devam edilmiş ve saat 03.00'da enkaza en yakın bölgeye ulaşılmıştır. Sabah 05.30 itibari ile AFAD İl Müdürü ile 10 kişilik arama ve kurtarma malzemesi ile personel helikopterle olay yerine varmıştır. Hemen arkasından ikinci sortide 15 kişilik AFAD ekibi indirilmiştir. Toplamda 25 AFAD arama ve kurtarma personeliyle 1 saat 25 dakikalık teknik çalışma ile 12 şehidimiz sıkıştıkları helikopterden çıkartmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünden polis memurlarımız şehitlerimizin naaşlarının alınmasında olay mahallinde görev yapmışlardır. Saat 06.00'dan itibaren şehitlerimizin naaşları enkaz bölgesinden alınarak Elazığ Adli Tıp Kurumuna helikopter ile götürülmüştür" denildi.



ENKAZ, HAVALARIN DÜZELMESİYLE KALDIRILACAK



Helikopter enkazının havaların düzelmesiyle kaldırılacağı ifade edilen açıklama, şöyle devam etti:



"Helikopter enkazının olay mahallinden kaldırılması çalışmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilememekte olup havaların düzelmesine müteakip helikopter enkazı bölgeden kaldırılacaktır. Helikopter kazası gerçekleştiği andan itibaren gerek araç gerekse personel konusunda takviye görevlendirmeler yapan Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Bingöl ve Malatya Valilerimize şehitlerimiz ve aileleri adına teşekkürlerimizi sunarız. Helikopter kazası sonucu görev alanına göre faaliyetlerde bulunan tüm birimlerimiz görevlerini gerekli özveri ve ihtimamı göstererek çalışmışlardır. Tunceli Valiliği olarak, Jandarma Bölge Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, Cumhuriyet Başsavcımız, Ağır Ceza Başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla birlikte Jandarma Harekat Merkezinde gerçekleşen helikopter kazasının vuku bulmasından itibaren kahraman şehitlerimizin naaşları enkaz bölgesinden çıkartılana kadar görev alınmış ve Vali Osman Kaymak koordinesinde iş ve işlemler titizlikle takip edilmiştir."



(Ercan Topaç/İHA)