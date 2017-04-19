Helikopter Enkazından 12 Şehidin Cenazeleri Alındı (3)

CENAZELER ELAZIĞ'A GETİRİLDİ



Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde dün düşen helikopter enkaz bölgesinden bu sabah alınan 12 şehidin cenazesi, helikopterlerle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na getirildi. Helikopterden alınan şehit cenazeleri ambulanslarla hastane morguna konuldu. Burada yapılacak otopsinin ardından şehitlerin cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlanacak.



Şehit cenazelerinin getirildiği üniversite kampüsü içerisinde sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Fırat Üniversitesi'ne Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbettin Demirdağ ve askeri yetkililer de geldi.



Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, -