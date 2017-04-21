Helikopter Enkazında Yapılan Çalışmalar Tamamlandı

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi kırsalında 1 hakim, 1 astsubay, 1 pilot ve 9 polisin şehit olduğu helikopter kazasının ardından bölgesindeki çalışmalar tamamlandı, enkaz Ankara'ya gönderildi.



Türkiye'yi yasa boğan 17 Nİsan'daki helikopter kazasıyla ilgili enkaz bölgesindeki çalışmalar sona erdi. Çalışmaların ardından helikopterin enkazı bölgeden alınarak gerekli incelemenin yapılması için Ankara'ya gönderildi. Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin açıklamada şöyle denildi:



"Nisan 2017 günü İlimiz Pülümür İlçesi'nde gerçekleşen helikopter kazası ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; helikopter enkazının tamamı bölgeden alınarak gerekli incelemenin yapılması için Ankara iline gönderilmiş olup, bölgede yapılan çalışmalar sonlandırılmıştır." - Tunceli