Helikopter Enkazında İncelemeler Tamamlandı

Helikopter enkazında incelemeler tamamlandı



TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 12 şehit verilen helikopter kazasında, savcı,olay yeri inceleme ve kaza kırım ekibi çalışmalarını tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat: 11.50 sıralarında Tunceli'nin Pülümür ilçei Sarıgül köyü civarında 2 bin 500 rakımlık dağlık alanda radardan kaybolan Skorsky tipi polis helikopterinin enkazına 4 saatlik çalışma sonucu ulaşılmış, 7 polis, 1 hakim, 1 Astsubay ve 3 mürettebatın şehit olduğu belirlenmişti. Dün gece ve bugün sabah saat: 06.00 sıralarında yapılan çalışmalarla şehitlerin naaşları 3 helikopterle olay yerinden alınarak Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirilmişti.

Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Tunceli, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır'dan olay yerine giden UMKE ve AFAD ekipleri dönmeye başladı. Enkaz alanına giden cumhuriyet savcısı, kaza kırım ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri da çalışmalarını tamamladığı öğrenildi. Yapılan ilk incelemelerde helikopterin olumsuz hava koşulları nedeniyle düştüğü tespit edildi.

Tunceli Valiliğide tarafından yapılan açıklamada, "Pülümür ilçesinde düşen helikopterde bulunan 12 şehidimizin naaşları, olumsuz hava şartlarının düzelmesi üzerine 19.04.2017 tarihi sabah saat 06.00'da başlayan çalışmalar neticesinde arama kurtarma ekipleri, Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri inceleme ekipleri nezaretinde helikopter enkazından çıkarılarak Elazığ Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir"denildi.

(HİV-