Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 31 Gözaltı (2)
26 KİŞİ TUTUKLANDIBursa'da dün düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 31 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.
26 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa'da dün düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 31 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerden 26'sının tutuklanmasına karar verdi, 5 kişi ise serbest bırakıldı.
sponsored ads