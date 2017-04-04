Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 31 Gözaltı (2)

26 KİŞİ TUTUKLANDIBursa'da dün düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 31 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 31 Gözaltı (2)

26 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa'da dün düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 31 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerden 26'sının tutuklanmasına karar verdi, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu, Bursa
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