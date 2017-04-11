Helikopter destekli PKK operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi adliyede



BURSA - Bursa'da helikopter destekli şafak vakti yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan PKK ve KCK terör örgütü mensubu 20 kişi sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahısların evlerine helikopter destekli operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Demokratik Bölgeler Partisi'nin il eş başkanının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli bir hafta süren sorgulamalarının ardından bu sabah saatlerinde geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.