Helikopter destekli gerçeğini aratmayan "deprem" tatbikatı

AFAD koordinesinde 150 personelin katılımı ile deprem tatbikatı yapıldı

Çöken binalarda yaralıları eğitimli köpekler buldu

Yıkılan binalarda alt kattaki yaralılara teknisyenler üst katta açtıkları deliklerden ulaştı

Dağcılık Timi halatla tırmandığı binadan yaralıyı yine halatla aşağı indirdi

Yardım isteyen öğrencilerin performansı görenleri olayın gerçek olduğuna inandırdı



AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yaklaşık 150 personelin katılımı ile gerçekleştirilen ve hava (helikopter) destekli ambulansından kullanıldığı deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikatta AFAD'ın dağcılık timinin yaptığı kurtarma operasyonu ise ilgi ile izlendi.

Afyonkarahisar'da "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıya 26 yerel düzey hizmet grubu temsilcisi katıldı. Toplantıda kentte olası bir afette kurumların alacakları görevler ve koordinasyon konusunda eksiklikler ele alındı. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ise AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde uluslar arası standartlarda hazırlanan eğitim parkurunda deprem tatbikatı yapıldı. AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Servis Müdürlüğü, Afyonkarahisar Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü öğrencileri katıldı. Tatbikatı Vali Aziz Yıldırım ile birlikte protokol üyeleri de izledi.

150'ye yakın personelin görev aldığı tatbikatta gerçekleştirilenler gerçeği aratmazken senaryo ise şu şekilde işledi:

Afyonkarahisar kent merkezinde büyüklüğü 6.4 olan bir deprem meydana gelirken, sarsıntı kent merkezinden ağır hasara ilçelerde ise orta hasara neden oluyor. Kütahya, Burdur, Isparta, Konya ve Uşak'da da hissediliyor. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarlarda çok sayıda can kaybı ve yangın bildiriliyor.

"Yaralıyı eğitimli arama kurtarma köpeği buldu"

Senaryo gereği yıkılan binaların bulunduğu yere ilk ulaşan polis ekipleri olurken, olay yerine ulaşan ekipler önce yakınlarını kaybeden kişileri yıkılan binalardan uzaklaştırarak sakin olmalarını sağlamaya çalışıyor. Bu sırada parkurdaki yapılarda bağırarak yardım isteyen ve polise aile üyelerinin öldüğünü söyleyip içeriye girmeye çalışan öğrenciler ise performansları ile görenleri olayın neredeyse gerçek olduğuna inandırdı. Tatbikatta çıkan yangınlara da itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Ardından bölgeye gelen AFAD kurtarma ekipleri bölgeyi kordon altına alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Sonrasında ise devreye eğitimli arama kurtarma köpekleri girdi.

"Yıkılan binaya üst katta açılan delikten girdiler"

Dolap gibi benzeri ev eşyalarının senaryo gereği üzerine devrilen bir kişiyi bulan köpek hemen havlayarak eğiticisine haber verince arama kurtarma teknisyenleri çöken binada alt katta bulunan vatandaşa bir üst katta beton kesici ve hilti (beton kırıcı) gibi çeşitli ekipmanlar ile açtığı delikten sarkıttığı görevli ile ulaştı. Yaralı halde vatandaşı kurdukları ip ve makaralı sistem ile dışarı çıkan görevliler sedye ile yaralıyı UMKE ekiplerine teslim etti. Yaralıyı hızlı bir şekilde alan UMKE ekipleri tarafından 112 Acil Servis ambulansına bindirilen yaralı sonrasında ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Bu sırada UMKE ekipleri yarılının bindiği ambulansın plakasını ve hangi hastaneye gittiğini de not etmeyi ihmal etmedi.

"Hava ambulansı yaralı için havalandı"

AFAD Dağcılık Timinde görevli teknisyenlerde senaryo gereği alt katları çöken yüksek bir binaya halat ile tırmanarak kurdukları sistem ile yaralıyı sedye ile onlarca metre yükseklikten aşağı indirdi. Dağcılık Timinin tatbikatta gösterdiği performans da protokol tarafından alkış aldı. Timin binadan aşağı indirdiği yaralı UMKE ekiplerine verildikten sonra Ankara'ya götürülmek üzere hava ambulansına bindirildi. Yaralıyı alan hava ambulansı ise vakit kaybetmeden havalanarak Ankara'ya doğru yola çıktı.

Tatbikat Dağcılık Timinin kuleye büyük Türk bayrağı açmasının ardından sona erdi.

"Arkadaşlarımızın yeterliliğini ve yetkinliğini test ettik"

Tatbikat sonrasında ise Vali Aziz Yıldırım personeli tebrik etti. Tatbikat ardından açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ise icra edilen gösteri ile amaçlarının afetlere daha hızlı müdahale edilmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Tatbikata çok sayıda kurumun katıldığını aktaran Buldan şunları söyledi:

"Operasyon planlarında olan arama kurtarma tesislerimizde bir tatbikat gerçekleştirdik. Katılımcılar ile burada başarılı bir tatbikat icra ettik. Yaklaşık 150 personelin katıldığı bir çalışmaydı ve etap etap gerçekleştirilen bir çalışma oldu. Bunun sebebi de iş birliğini, kapasitemizi geliştirmek, durumumuzu görmek ve bu bağlamda arkadaşlarımızın yeterliliğini ve yetkinliğini test etmekti."