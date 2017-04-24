Helikopter

"Helikopter" izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Helikopter

"Helikopter" izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Tiyatro Milat'ın Oyunu, deprem bölgesine ulaşmak üzere apar topar yola çıkan yedi kişinin; bindikleri helikopterin yarı yolda zorunlu iniş yapmak zorunda kalması üzerine yüksek kayalarla çevrili bir alanın tam ortasında kalakalmalarıyla başlıyor. Bu kalakalmışlık kişiler arasındaki ilişkileri, çatışmaları, hesaplaşmaları; belli bir zaman dilimi içerisinde, ironiden-yergiye uzanan bir güldürü anlayışıyla seyirciyle buluştururken; zemininden, "biz ne olacağız?"sorusunu eksik etmeden iki perde halinde devam edip sonlanıyor. Boyutlandırılmış bu durumun içinde hemen hemen her şey kayıt altına alınırken, seyirciyi hem güldürüp hem düşündürüyor Helikopter oyunu.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Altkat Sanat

Mekan Adresi : Caferağa Mah. Moda cad. Huzur Palas Pasajı alt katı No: 35/5

Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Helikopter

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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