Helallik Almak Için Tatlı Dağıtıyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Postacı Mustafa Öztürk'ün çami çıkışında tatlı dağıtması ve vatandaşlardan helallik istemesi

Postacı Mustafa Öztürk ile röportaj Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 30 yıldır postacılık yapan Mustafa Öztürk(55) emekli olmadan önce ilçede Cuma günleri camilerde vatandaşlara tatlı dağıtarak helallik istiyor.



Bozkurt PTT şubesinde 30 yıldır postacılık yapan Mustafa Öztürk, bir ay sonra emekli olacağı için görev süresi boyunca vatandaşların kedisine hakkının geçebileceğini düşünerek 4 aydır köylerde ve ilçe merkezinde Cuma günleri camii çıkışında vatandaşlara tatlı dağıtarak helallik istiyor.