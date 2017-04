Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Helalinden gayrimenkulü satmaya başladık. Helalinden ürünleri yakın gelecekte bayağı bayağı artıracağız." dedi.



İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Katılım Finansı ve Paylaşım Ekonomisi Açısından Sermaye Piyasalarının Önemi ve Potansiyeli" paneli Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Vedat Akgiray'ın katımıyla gerçekleştirildi.



İslami finansın Türkiye'de gelişmesi için yapılması gereken çalışmalar hakkında bigi veren Karadağ, bunun yanı sıra konuya siyasi anlamda destek bulunduğunu, toplumsal dışlama gibi ortamların artık mevcut olmadığını söyledi.



Karadağ konuşmasında yurt dışında yapılan katılım finans çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'deki finansal kesimin büyüklüğünün yüzde 70'in altında seyretmemesi gerektiğini belirten Karadağ, toplumun çoğunluğuna uygun modellerin üzerinde durulması gerektiğine dikkati çekti.



Konuya ilişkin farkındalığın her geçen gün arttığından ve artırılması için yapılması gereken çalışmalardan bahseden Karadağ, şunları kaydetti:



"Eğer gerçekten bir katılım bankası, İslami finans oluşturacaksak borsa ve sermaye piyasaları bu işin merkezinde. Finansal tüketiciye İslami uyumluluğun anlatılması önemli. Her kesimden insanın ticaretin bir yerinde olması gerek. Ayrıca insanların kafasında 'Faiz olmazsa ticaret olmaz' gibi bir algı var ama öyle birşey yok.



Fıkıh, fetva, İslami uyumluluk tüm yaşantımız için çok önemli. Üniversitelerimizde bu konuların gündem buluyor olması sevindirici. İslami finansın artırılması için birçok alanda çalışma yapmak gerekiyor. Doğru ürün doğru modelleme çok önemli. Bir kaç İslami uyumluluğu olan ürün, dizidir, köprüdür yapabilirsek, popüler anlamda da olursa bu ürünler, çok kapsamlı ve farklı bir kitleyi bu tarafa çekmiş olacağız."



Borsa olarak bu anlamda yaptıkları çalışmaları anlatan Karadağ, geçtiğimiz dönemde sunulan Gayrimenkul Sertifikası ürününe ilişkin katılımcılara bilgi verdi ve bu yönde farkındalık yaratma çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.



Karadağ, "Helalinden gayrimenkulü satmaya başladık. Helalinden ürünleri yakın gelecekte bayağı bayağı artıracağız." şeklinde konuştu.



"Hem riski hem de kazancı paylaşmalıyız"



Prof. Dr. Vedat Akgiray konuşmasında dünyada aşırı borçlanma olduğuna işaret ederek, sermayenin hisse senedi peşinde koşamadığını ve halka arzların da düştüğünü söyledi.



Dünyada işsizliğin de arttığına dikkati çeken Akgiray, gelişmekte olan ülkelerin sermayeye ihtiyacı olduğunu, bölgesel ve global çatışmaların finans alanına da yansıdığını ifade etti.



Finansal krizlerin tekrar yaşanmaması için dersler çıkarılması gerektiğini vurgulayan Akgiray, şunları kaydetti:



"Dünyada en zengin 8 insanın serveti 3,5 milyar insanın gelirine eşit. Krizler zengini daha zengin yapıyor ama krizin bedelini diğer insanlar ödüyor. Finansal anlaşmalarda adaletsiz bir madde olmamalı. Hem riski hem de kazancı paylaşmalıyız. Çok risk alan, çok kazanmalı.



Ayrıca her zaman kar etme garantisi olacak diye birşey yok, sigorta bu açıdan caiz olmayabilir. Yatırım yapılan bir işte yatırım değerinden daha fazla zarar olmamalı. Kar peşinde koşabilmek için üretmeliyiz. Bütün firmalar finansa kolay ulaşabilmeli. Büyük firmalar finansa kolay ulaşabilirken, küçük işletmeler ulaşamıyor. Bir ticarete, işe ortaksak şeffaf olmalıyız."



Toplantı kapsamında konferansa katılan öğrenciler arasında yapılan çekilişle Borsa İstanbul tarafından 10 öğrenciye, sistemin tanınmasına katkı sağlamak amacıyla 10'ar adet gayrimenkul sertifikası hediye edildi.