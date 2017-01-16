Helal Turizm Kongresi Düzenlenecek

Kastamonu Üniversitesince Marmaris'te 7-9 Nisan tarihlerinde Helal Turizm Kongresi düzenleneceği bildirildi.



Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saim Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektöründe son dönemde "helal turizm" denilen bir olgunun geliştiğini belirtti.



Helal turizmin bir sistem olduğunu ve Türkiye'nin turizm pazarını genişletme potansiyeli bulunduğuna işaret eden Ateş, şunları söyledi:



"Örneğin İspanya şu anda Müslüman dostu olarak turizm sektöründe bu konuda önde giden ülkelerden biri. Bundaki amaç turizm çeşitliliğini geliştirmek. Çoğunlukla turist potansiyelimiz Rusya'dan Almanya'dan Avrupa ülkelerinden, bunun çeşitliliğini biraz daha İslam ülkelerine Ortadoğu'ya, Asya'ya, Afrika'ya kaydırma amacı güden sistem bu aslında. Ülkemiz helal turizm potansiyeli çok yüksek ama yeterince düzenlemeleri olmayan bir ülke. Son bir yılda bir çok işletme, otel helal turizm konseptine geçti. Bu ne demek bir sertifikasyon kurumundan İslami usullere göre burada tatil yapılıyor diye sertifika almak, bizim Türk Standartları Enstitüsü ve GİMDES denilen bir kuruluş bu sertifikayı vermekte ve verdikten sonra belirli zamanlarda da denetlemektedir."



Ateş, kongrede, bu konuda Türkiye'yi nereye götürebiliriz, neler yapabiliriz, helal turizmi nasıl geliştirebiliriz diye kafa yoracaklarını ifade ederek, bugüne kadar kongreye katılım için yurt içinden 170, yurt dışından 20 katılımcının başvuruda bulunduğunu bildirdi.