Helal Hisse' Dolandırıcılığı İddiası

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Yusuf Açık adlı vatandaş, ulusal yayın yapan bir televizyon kanalında izlediği "Helal hisse satıyoruz" reklamına inanarak 80 bin lirasının dolandırıldığını iddia etti.



39 yaşındaki Yusuf Açık, yaz aylarında Antalya'da otelde çalıştığını, kış aylarında otel kapandığı için Osmaniye'deki evine geldiğini ve yaz sezonuna kadar beklediğini belirterek, "Eve geldiğimde bir televizyon kanalında 'helal hisse satıyoruz' diye bir reklam gördüm. İlk başlarda güvenemedim ve bir süre daha bu reklamları izlemeye devam ettim. Zaten yayın yaptığı televizyon kanalında da telefon numarası vardı. Ben de bilgi almak için bu numaradan reklamı yapan Mustafa K. isimli şahsa ulaştım" dedi.



Mustafa K.'nin kendisine 'Çiftlik hisse bedeli satıyorum. Benim eko tarım çiftliğim var. 7 bin dönüm arazim, 600 dönüm ise tapulu arazim var" dediğini anlatan Açık, "Bana, 'çiftliğimin bir hisse bedeli 7 bin 500 lira. Aylık getirisi ise 200 lira. Ayrıca bu yayın yaptığım kanalın ortağı da benim hissedarım' dedi. Ben de tuttum kanalın ortağını da arayarak 'sen hissedar mısın' diye sordum. O da bana 'evet hissedarım' dedi. Bu konuşmaların ardından reklam bana güven verdi. Yani referansı sağlam geldi. Sonra tekrardan reklamı yapan adamı aradım ve bana 'ben hakimi, savcıyı, kaymakamı tanıyorum. Bizim işlerimiz illegal değil resmi. Kaç kişi bana para yatırdı. Benimkisi helal kazanç' dedi. Daha sonra bana yaptığı reklamla ilgili broşürler gönderdi. Kendi hazırladığı sözleşmeyi gönderdi. Ben de bu söylediklerine inanarak 40 bin liradan fazla ödeyerek 6 hisse aldım" diye konuştu.



Ay başı geldiğinde hesabına bin 200 lira yatırıldığını belirten Açık, "Para yatınca ben bu adam güvenilir, hisselerimi çoğaltayım dedim. Elimde avucumda ne varsa toplam 80 bin liraya yakın bir para yatırdım, Reklamı yapan adam da bana 'bu kadar para yatırdın aylık 3 bin liradan fazla para alacaksın' dedi" şeklinde konuştu.



Bir sonraki ay başı geldiğinde hesabını kontrol ettiğinde paranın yatmadığını iddia eden Açık, "Sonra ben birkaç gün bekledim. Baktım hesapta para yok. Daha sonra Mustafa K.'yi aradım. 'Ne yapıyorsunuz, nasılsınız benim param hesabıma yatmamış' dedim. O da bana 'Yusuf bey ben şu anda tarla suluyorum, biraz işlerim var ben sizi arayacağım' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Daha sonra beni aramayınca ben tekrardan bu şahsı aradım ve telefonlarımı açmadı. Telefonlarıma cevap vermeyince benim aklıma şu geldi. Ben kesin dolandırıldım" ifadelerini kullandı.



Dolandırıldığını anlayınca ilk konuştukları zaman kendisine referans olarak verdiği numaraları aradığını söyleyen Açık, şöyle konuştu:



"Ben de onları arayarak size para yatıyor mu diye sordum. Aradığım kişiler de bana 'hayır bize de para yatmadı' diye cevap verdiler. Daha sonra şahsın evine dolandırılan birkaç kişi gitmiş ve 'ne yaptın para yatmıyor' diye sormuşlar. Bu şahıs da evine gelenlere 'size para falan yok. İster savcıya gidin ister avukata gidin' demiş. Ben de acaba 15 güne falan döner mi diye bekledim. Dönüş yapmayınca savcılığa giderek bu adam beni dolandırdı diyerek suç duyurusunda bulundum. Savcılık da bana adamın akli dengesinin yerinde olmadığını, kısıtlı raporu aldığını söylediler. Ben de avukata vekalet verdim. Avukat da Mustafa K.'nin ne zaman kısıtlı raporu aldığını öğrenmek için gerekli çalışmaları yaptı. Beni dolandıran şahıs, dolandırdıktan sonra kısıtlı raporu almış. Raporu aldıktan sonra ise vasi olarak karısını belirlemiş."



Kendisi ile birlikte dolandırılan kişilerin şahsın eşine ulaştığını vurgulayan Açık, "Şahsın karısı kendisine ulaşanlara 'benim paradan haberim yok' demiş. Bu adam daha sonra savcılığa giderek 'ben hiç para almadım' diyerek inkarda bulunmuş" dedi. - OSMANİYE