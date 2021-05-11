Hekimoğlu yeni bölüm canlı yayın HD izle! Hekimoğlu 49. bölüm full izle! Hekimoğlu 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş, kendisini ekip kurması için zorlayan İpek'e ufak bir ders veriyor. Ateş'in, mecburiyetten kurduğu ekibe hastalıklarda yardım etmesini değil, angarya işlerini yaptırması İpek'i sinirlendiriyor. Bu sırada şaşırtan bir olay gerçekleşiyor. Memoli hastaneye dönerek Ateş'in karşısına dikiliyor.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıllardır birlikte olan Melis ve Berk telefonda konuşurken Melis'in çalıştığı bina bir anda çöker. Enkazdan ağır yaralı şekilde çıkarılan Melis, Valide Atik Hastanesi'ne getirilir. Ekibindeki herkesi kaybeden Hekimoğlu, yeni bir vaka almaya niyetli değildir ama Melis'in hiç düşmeyen ateşi ilgisini çeker. Hekimoğlu, kadındaki bulgularla tıbbi dosyasının eşleşmediğini gördükçe Melis'in sevgilisi Berk dahil kimsenin bilmediği gizli bir hayatı olduğunu düşünmeye başlar. Sonuçta Hekimoğlu'na göre "Herkes yalan söyler". Hekimoğlu'na ekip kurması konusunda baskı yapan İpek ve Orhan ona yardım etmemek konusunda kararlıdır. Bu sayede Hekimoğlu'nun tek başına teşhis koymakta zorlanacağını ve ekip kurmaya razı olacağını düşünürler. Ne var ki Melis'in durumu giderek kötüleşince her ikisi de bir karar vermek zorunda kalır.Hekimoğlu'nun parlak zekası ve dikkati sayesinde vaka çözülecek ama çıkan sonuç Melis'in yakınları, Orhan ve İpek için tam bir sürpriz olacaktır.

HEKİMOĞLU CANLI İZLE (20.00)

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