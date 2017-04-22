Küçük yaşta babasını kaybetmiş olan Hekimoğlu İbrahim, annesiyle birlikte Yassıtaş köyünün sahibi Sefer Ağa tarafından koruma altına alınır ve aradan geçen yıllar boyunca serpilip gelişerek, attığını vuran yiğit bir delikanlı olur. Bu zaman zarfında; İbrahim, öz babasının Sefer Ağa tarafından öldürtüldüğü söylentileri nedeniyle Ağa'ya karşı karmaşık duygular hissetmeye başlar, ne var ki Ağa'nın kızı olan Narin'e de gönülden bağlanır.



Hekimoğlu'nun babasının katili olan Mümtaz, hapisten çıkar ve Narin'i oğluna isteyen Muhtar tarafından Hekimoğlu'na karşı kışkırtılır. Böylelikle Hekimoğlu ölecek, Mümtaz tekrar hapse girecek, Narin ise Muhtarın Oğlu'na kalacaktır.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : İzmir Devlet Opera ve Balesi



Mekan Adresi : Milli Kütüphane Cad. No: 37- 39



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Hekimoğlu



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır