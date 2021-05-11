Hekimoğlu 49. Bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 49. Bölüm full HD izle!

Bu akşam ekranlara gelen Hekimoğlu'nun 48. Bölümünün ardından izleyiciler Hekimoğlu 49. Bölüm fragmanını araştırıyor. Peki, Hekimoğlu 49. Bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 49. Bölüm full HD izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu? Hekimoğlu 49. Bölüm full izleme linki! Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle!

xBu akşam ekranlara gelen Hekimoğlu'nun 48. Bölümünün ardından izleyiciler Hekimoğlu 49. Bölüm fragmanını araştırıyor. Peki, Hekimoğlu 49. Bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 49. Bölüm full HD izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu? Hekimoğlu 49. Bölüm full izleme linki! Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

HEKİMOĞLU 49. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 4 Mayıs Salı yayınlanan 48. Bölümde, ekibi dağılan Ateş vakayı tek başına çözmeye çalışınca ortalık karışıyor!

Yıllardır birlikte olan Melis ve Berk telefonda konuşurken Melis'in çalıştığı bina bir anda çöker. Enkazdan ağır yaralı şekilde çıkarılan Melis, Valide Atik Hastanesi'ne getirilir. Ekibindeki herkesi kaybeden Hekimoğlu, yeni bir vaka almaya niyetli değildir ama Melis'in hiç düşmeyen ateşi ilgisini çeker. Hekimoğlu, kadındaki bulgularla tıbbi dosyasının eşleşmediğini gördükçe Melis'in sevgilisi Berk dahil kimsenin bilmediği gizli bir hayatı olduğunu düşünmeye başlar. Sonuçta Hekimoğlu'na göre "Herkes yalan söyler". Hekimoğlu'na ekip kurması konusunda baskı yapan İpek ve Orhan ona yardım etmemek konusunda kararlıdır. Bu sayede Hekimoğlu'nun tek başına teşhis koymakta zorlanacağını ve ekip kurmaya razı olacağını düşünürler. Ne var ki Melis'in durumu giderek kötüleşince her ikisi de bir karar vermek zorunda kalır.Hekimoğlu'nun parlak zekası ve dikkati sayesinde vaka çözülecek ama çıkan sonuç Melis'in yakınları, Orhan ve İpek için tam bir sürpriz olacaktır.

Hekimoğlu tek başına vakayı nasıl çözecek? Orhan ve İpek, Hekimoğlu'na yardım ederken başlarına ne gelecek? Hekimoğlu vakayı çözdüğünde herkesi şok edecek gerçek ne olacak?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLE!

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle yine salı 11 Mayıs Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

HEKİMOĞLU 49. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!