Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi sosyal topluluklarından OMÜ Sağlık Topluluğu tarafından "3. Hekimler Yardıma Koşuyor" etkinliğini Ladik Şıhlı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.



Etkinliğe tıp ve diş hekimliği öğrencileri tarafından yoğun ilgi gösterildi. Toplam 80 hekim adayı, aralarında iş bölümü yaparak okulda eğitim sunumu ve yöre halkı sağlık taraması gerçekleştirdi. Köy halkının taramaya olan ilgisi köy okulu öğrencilerinin gülen gözleri hekim adaylarının hafızalarında mutlu anlar bıraktı. Etkinlikten sonra Borabay Gölü pikniği yapıldı.



OMÜ Sağlık Topluluğu Başkanı Samet Şahin etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden dolayı öğrenci arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Geleceğin hekim adaylarına başarılar diliyorum. Sağlık Topluluğu'nun ekip ruhuyla gerçekleştireceği güzel etkinliklerde buluşma temennisinde bulunuyorum" dedi. - SAMSUN