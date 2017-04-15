Hekimhanlı Çiftçilere Fidan Desteği

Malatya Büyükşehir Belediyesince Hekimhan Ziraat Odasına 33 bin fidan verildi.



Büyükşehir Belediyesince temin edilen 28 bin ceviz, 2 bin kızılcık ve 3 bin hurma fidanı Hekimhan Ziraat Odası üyelerine dağıtıldı.



Hekimhan Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız, dağıtım töreni sonrasında yaptığı açıklamada, Malatya Büyükşehir Belediyesinin son derece yararlı bir destek verdiğini kaydetti.



Fidanların hem meyve ağaçlarının sayısında artış sağlanması hem çiftçilere meyve ağacı kazandırılması hem de toprağın ağaçlandırılması gibi pek çok kazanım sağlayacağını aktaran Parmaksız, "Kayıtlı ve tapu sahibi çiftçilerin yararlanması sayesinde fidanların yanlış ellere geçmesi önlenecek. Malatya Büyükşehir Belediyesine verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.