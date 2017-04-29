Heineken Politik Reklam Sınavından Başarıyla Geçti

Politik ortamın her kesimi etkilemeye başladığı bir çağda elbette bu durumdan reklamlar da nasibini alıyor. Firmalar, ardı ardına politik mesaj içeren reklamlar çekmeye başlarken, kimisi bu konuda başarılı oluyor kimisi de Pepsi gibi tepkilere maruz kalıyor.



Bira markası Heineken ise Pepsi'nin düştüğü popülist söylem tuzağına düşmedi. Yaptığı son reklam filmi ile birçok kesimden güzel tepkiler aldı.



Heineken'ın reklamı farklı inançlara ve dünya görüşlerine sahip İngiltere vatandaşlarının katıldığı bir toplumsal deney içeriyor. Katılımcılar, testin amacından habersizler. Üstelik birbirlerinin feminizm, eşcinsellik hakları ve iklim değişiklikleri gibi görüşleri hakkında bilgi sahibi değiller.



Söz konusu kişiler birlikte bir bar inşa ediyorlar. Bu sırada ellerinde metinlerde yazan bazı soruları birbirlerine soruyorlar. Bir anda hoparlörlerden bir ses yükseliyor ve kişilerden videoları izlemeleri isteniyor. Bireylerin görüşleri bu video ile ortaya konuluyor. Artık birbirleri hakkında fazlasıyla bilgiye sahip olan katılımcılardan bir seçim yapmalarını isteniyor: Birlikte oturup bir şeyler içerken farklılıklarını tartışmak veya ortamdan ayrılmak. Katılımcıların hepsi kalmayı tercih ediyor.