Heimtextil 2017'ye Doğru

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, bu yıl dünya mal ticaretinin büyüyeceğinin öngörüldüğünü belirterek "Bu gelişme sayesinde ihracatımızı artırarak 2017 orta vadeli program hedefimiz olan 153,3 milyar doları yakalayacağımızı düşünüyorum." dedi.



Kocasert, Almanya'nın Frankfurt kentinde dünyanın önde gelen ev tekstili fuarlarından Heimtextil Fuarı'na Denizli'den katılacak olan firmalara yönelik Polisevi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısında, 2016 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi.



Türkiye ihracatında yüzde 0,8'lik bir azalma olurken Denizli ihracatında yüzde 3,2'lik artış gerçekleştiğini ifade eden Kocasert, şöyle konuştu:



"2016 yılı dünya mal ticaretinin yaklaşık yüzde 4,4 oranında küçülerek 16 trilyon dolar olarak gerçekleştiği ve dünya ticareti açısından oldukça zor geçen bir seneydi. Ülkemizin kasım ayında başlayan ihracat artışı, aralık ayında da devam etti ve orta vadeli program hedefimize yakın bir yerlerde seneyi noktaladık. 2017 yılında dünya mal ticaretinin büyüyeceği öngörülüyor. Bu gelişme sayesinde ihracatımızı artırarak 2017 orta vadeli program hedefimiz olan 153,3 milyar doları yakalayacağımızı düşünüyorum."



Önümüzdeki hafta başlayacak Heimtextil'e bu sene Denizli'den 68 firmanın katılacağına dikkati çeken Kocasert, "Geçtiğimiz sene 59 firma katılımı ile kırdığımız rekoru, bu sene daha da geliştirerek Denizli'den rekor katılım sağlayacağız. Beklentimizin büyük olduğu fuara katılacak firmalarımıza başarılar diliyorum." dedi.