Heidi - Tiyatro Mie

Salim Dörtcan'ın uyarlayıp yönettiği "Heidi" tiyatro oyunu, çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.



Yazan: Johanna Spyri



Uyarlayan - Yöneten: Salim Dörtcan



Müzik: Erdem Tarabuş



Dekor: Mie Tasarım Grup



Afiş Tasarım: Hale Utangaç



"Tiyatro Mie'nin 25 yıllık kalitesi ile tüm annelerin efsane kahramanı Heidi çocuklarla buluşuyor.



Kırlarda büyük dedesi ile kalmaya başlayan Heidi kır hayatının ne kadar eğlenceli ve güzel olduğunu keşfeder.Peter ve Heidi arkadaş olurlar. Peter kırlarda yaşam hakkında bütün bildiklerini öğretir. Heidi ve Peter kırlarda koşar oynarlar hayvanların yaşamlarını doğal ortamlarında izlerler. Peter'in yardımları ile Heidi kır hayatını, doğayı, özgürlüğü keşfetmeye başlar. Çocuklar Heidi ve Peter'le birlikte kırları doğayı özgürlüğü keşfetmeye başlayacaklar."