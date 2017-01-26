Hedwig ve Angry İnch Glam Rock Müzikali, 26 Ocak'ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.
Dünyanın dört bir tarafında defalarca sahnelenen Glam Rock Müzikali Hedwig ve Angry Inch, Doğu Alman trans şarkıcı Hedwig'in ve orkestrası Angry Inch'in dünya turnesini konu ediyor.
Sinema uyarlaması ile Sundance'i kasıp kavuran kült Broadway müzikali ilk kez Türkçe uyarlaması ile "Kazan Dairesi" bünyesinde sahneleniyor. "Hedwig: Kız gibi bir oğlan çocuğu nasıl da komünist Doğu Berlin'den kaçıp uluslararası boyutta hiçe sayılmış bir şarkı yazarı olarak zar zor karşınızda durabiliyor? İşte bu akşam tam da bundan bahsedeceğim size...
"Gelmiş Geçmiş En İyi Rock Müzikali" Rolling Stone Dergisi"
Eser: John Cameron Mitchell
Müzik: Stephen Trask
Çeviren/Şarkı Sözlerini Uyarlayan: Yılmaz Sütçü
Yöneten: Barış Arman
Koregraf/Müzik Direktörü: Didem Atasoy
Kostüm Tasarım: Tanju Babacan
Işık Tasarımı: Önder Arık
Dekor Tasarım: Yiğit Sütçü
Dramaturg: Dilek Tekintaş
Reji Asistanı: Damla Sezgin
Sahne Amiri: Barçın Çalış
Oyuncular: Yılmaz Sütçü, Ayşe Günyüz
Müzisyenler: Engin Özşahin, Sinan Altıparmak, Necmi Taşkıran, Eren Turgut, Can Kalyoncu
Afiş Koncept Tasarımı: Ceyda Türkön
Afiş Tasarımı: Beste Türkön
Fotoğraf Prodüksiyon: Fuat Mert Başol
Fotoğraf: Emrey Özcan
Afiş Makyaj: Burcu Taş & Esen Tan
Hedwig ve Angry İnch Glam Rock Müzikali
Hedwig ve Angry İnch Glam Rock Müzikali, 26 Ocak'ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.
Hedwig ve Angry İnch Glam Rock Müzikali, 26 Ocak'ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.