Hedwig ve Angry İnch Glam Rock Müzikali, 26 Ocak'ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.



Dünyanın dört bir tarafında defalarca sahnelenen Glam Rock Müzikali Hedwig ve Angry Inch, Doğu Alman trans şarkıcı Hedwig'in ve orkestrası Angry Inch'in dünya turnesini konu ediyor.



Sinema uyarlaması ile Sundance'i kasıp kavuran kült Broadway müzikali ilk kez Türkçe uyarlaması ile "Kazan Dairesi" bünyesinde sahneleniyor. "Hedwig: Kız gibi bir oğlan çocuğu nasıl da komünist Doğu Berlin'den kaçıp uluslararası boyutta hiçe sayılmış bir şarkı yazarı olarak zar zor karşınızda durabiliyor? İşte bu akşam tam da bundan bahsedeceğim size...



"Gelmiş Geçmiş En İyi Rock Müzikali" Rolling Stone Dergisi"



Eser: John Cameron Mitchell



Müzik: Stephen Trask



Çeviren/Şarkı Sözlerini Uyarlayan: Yılmaz Sütçü



Yöneten: Barış Arman



Koregraf/Müzik Direktörü: Didem Atasoy



Kostüm Tasarım: Tanju Babacan



Işık Tasarımı: Önder Arık



Dekor Tasarım: Yiğit Sütçü



Dramaturg: Dilek Tekintaş



Reji Asistanı: Damla Sezgin



Sahne Amiri: Barçın Çalış



Oyuncular: Yılmaz Sütçü, Ayşe Günyüz



Müzisyenler: Engin Özşahin, Sinan Altıparmak, Necmi Taşkıran, Eren Turgut, Can Kalyoncu



Afiş Koncept Tasarımı: Ceyda Türkön



Afiş Tasarımı: Beste Türkön



Fotoğraf Prodüksiyon: Fuat Mert Başol



Fotoğraf: Emrey Özcan



Afiş Makyaj: Burcu Taş & Esen Tan