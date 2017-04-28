Hedonik Konut Fiyat Endeksi Şubatta Yüzde 1,30 Arttı

Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,30 artarak 198,81'e yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2017 dönemine ilişkin HKFE verileri açıklandı.



Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30 artarak 198,81 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,28 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,04 artış gösterdi.



Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki

gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Şubat

ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve

İzmir'de sırasıyla yüzde 1,23, 0,70 ve 1,44

oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir

önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve

İzmir'de sırasıyla yüzde 11,46, 9,47 ve 16,18 oranlarında yükseldi.



Şubatta Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 1,07 artarak 231,05'e ulaştı. KFE, şubatta 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 13,29 arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar şubatta bin 943,19 liraya yükseldi. Ocak 2017'de birim fiyatlar bin 922,34 lira seviyesindeydi.



Yeni Konut Fiyat Endeksi (YKFE) de şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,80 artarak 221,30'a çıktı. YKFE, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,60 artış gösterdi. Yeni Olmayan Konut Fiyat Endeksi (YOKFE) ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,52 artarak 230,12'ye yükseldi. YOKFE, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,50 arttı.



Üç büyük ilin metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatları incelendiğinde İstanbul'da 3 bin 647,11 TL, Ankara'da bin 613,29 TL ve İzmir'de 2 bin 318,25 TL olduğu görüldü.



Şubat ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE'deki en yüksek yıllık değişim yüzde 17,84 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) düzeyinde kaydedilirken, en fazla düşüş ise yüzde 2,88 ile TRB2 (Van, Bitlis, Hakkari ve Muş) düzeyinde gerçekleşti.