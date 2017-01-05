Hediye Paketlerine Gizlenmiş Kaçak Sigara Yakalandı (2)

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI



Amasya merkez Taşova kavşağında durdurulan ve koliler içerisinde hediye paketlerine gizlenmiş 34 bin 880 paket kaçak sigara ile yakalanan kamyon şoförü Hasan T. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.