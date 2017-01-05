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Hediye Paketlerine Gizlenmiş Kaçak Sigara Yakalandı (2)

Hediye Paketlerine Gizlenmiş Kaçak Sigara Yakalandı (2)

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDIAmasya merkez Taşova kavşağında durdurulan ve koliler içerisinde hediye paketlerine gizlenmiş 34 bin 880 paket kaçak sigara ile yakalanan kamyon şoförü Hasan T. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Hediye Paketlerine Gizlenmiş Kaçak Sigara Yakalandı (2)

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Amasya merkez Taşova kavşağında durdurulan ve koliler içerisinde hediye paketlerine gizlenmiş 34 bin 880 paket kaçak sigara ile yakalanan kamyon şoförü Hasan T. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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Amasya Merkez, Taşova, Amasya, Sigara
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