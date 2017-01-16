Hediye Deneyimini Değiştiren Uygulama:

Zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın kullanıcıların tek tuşla jest yapmalarına olanak sunan uygulama aynı zamanda kolay ve hızlı ödeme sistemi ile zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor.

Yenilikçi hediyeleşme deneyimi sunan Jestiniyap; yeme-içmeden moda-tasarıma, sağlıklı yaşamdan seyahat ve teknolojiye kadar sunduğu jest seçenekleri ile 7'den 70'e herkesin hayatını kolaylaştırmayı ve saatler süren hediye arama sorununa çözüm getirmeyi hedefliyor.

Vakko, ETS Tur, Sephora, Sunset Grill, Spago, Bose ve D&R gibi yüze yakın marka binlerce hediye alternatifli uygulama sayesinde kullanıcılar; seçtikleri jesti, not yazarak ya da video çekerek kişiselleştirip sevdiklerine gönderebiliyor.

Tek dokunuşla jest yapmaya olanak sağlayan Jestiniyap'ı iOS ve Android platformlu akıllı telefonlardan ücretsiz indirmek mümkün. Jestiniyap uygulamasında jest yapacağın kişinin telefonunu bilmen yeterli.

Jestini yaptığında jest yaptığın kişi, telefonuna anında ulaşan kısa mesajla jestinden haberdar oluyor ve telefonuna SMS ile ulaşan kodu mekân yetkililerine okutarak jestinden dilediği zaman yararlanabiliyor.

Sevgililer Günü, doğum günleri, yıl dönümleri gibi özel günlerin yanı sıra her günü güzelleştiren mutluluklar ile Jestiniyap, sevdiklerini anında mutlu etmeye hazır.

