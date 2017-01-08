Hedefleri Bu Kez Havuzda Buldular

Adana, Türkiye'de ilk defa yapılan havuzda oryantiring yarışmasına ev sahipliği yaptı.



Adana Doğa ve Su Sporları Spor Kulübü ile Adana TED Koleji tarafından yarı olimpik havuzda gerçekleştirilen etkinliğe 10-15 yaş arası 50 sporcu katıldı. Yarışmacılar, yaşlarına göre sayısı belirlenen ve su üstünde sabit duran hedeflere, kendilerine verilen haritayı kullanarak belirli sırada en kısa sürede ulaşmaya çalıştı.



Türkiye Oryantiring Federasyonu Adana Temsilcisi Harun Uz, kentte su sporları dalındaki kulüplerin ve yüzücülerin tavsiyesiyle havuzda oryantiring faaliyeti yapmaya karar verdiklerini belirtti.



Yaklaşık 2-3 ay süren çalışmalar sonucunda altyapıyı oluşturduklarını anlatan Uz, şunları kaydetti:



"Yurtdışında çok nadir yapılan havuzda oryantiring faliyetini Türkiye'de ilk kez Adana'da gerçekleştirdik. Ülkemizin uluslararası spor dallarına bir spor branş daha katmış olduk. Bu sporun ülke genelinde daha profesyonel yapılması için Türkiye Yüzücülük Federasyonu ile de görüşeceğiz. Yüzücülük özel ihtisaslı bir spor olduğu için önümüzdeki yıllarda da oryantiring sporcularına yüzme eğitimi vererek daha güzel etkinlikler yapacağız."



Uz, havuzda oryantiring çalışmalarını kitlelere yaymak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.