Hedefleri 2019'u "Şeyh Şaban-ı Veli Yılı" Yapmak

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da gönüllülerin oluşturduğu Hedef UNESCO 2019 Çalışma Grubu, 2019'un "Şeyh Şaban-ı Veli yılı" olması için çalışıyor.



Şeyh Şaban-ı Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hacı Bayram-ı Veli ile Anadolu'nun büyük evliyalarından biri kabul ediliyor. Kastamonu'da gönüllülerden oluşan Hedef UNESCO 2019 Çalışma Grubu, ölümünün 450. yılına denk gelen 2019'un "Şeyh Şaban-ı Veli yılı" olması için çaba harcıyor.



Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı da olan çalışma grubu başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyh Şaban-ı Veli'nin, Kastamonu'da 1481 yılında doğup 1569'da vefat ettiğini söyledi.



Şeyh Şaban-ı Veli'nin Anadolu'nun dört manevi direğinden birisi olduğunu ifade eden Avcı, "Şeyh Şaban-ı Veli, Kastamonu'da önemli bir değer. 2014 yılından itibaren Şeyh Şaban-ı Veli'yi evrensel boyuta taşımak için çaba gösteriyoruz." dedi.



Geçen yıl Kuzey Kalkınma Ajansından destek alarak "Hedef UNESCO 2019 Çalışma Grubu"nu kurduklarını belirten Avcı, Şeyh Şaban-ı Veli'yi, ölümünün 450. yılı olan 2019'da UNESCO'ya taşımak için uğraş verdiklerini anlattı.



Bu kapsamda kentin ileri gelenlerini ziyaret ettiklerini, ziyaretlerinde çok güzel gelişmeler yaşandığını dile getiren Avcı, "Ocak ayında da UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ile Türkiye Bilimler Akademisi yetkilileriyle (TÜBA) görüşme yaptık. Bu görüşmelerimizde UNESCO için yol haritasını belirlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Avcı, Şeyh Şaban-ı Veli'nin tarihe yön veren sözleri bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"(Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun), 'Biz dünyaya üryan geldik üryan gideriz' gibi güzel sözler onundur. Bu sözler, dünyanın ihtiyacı olan sözlerdir. UNESCO, 50 ve 50'nin katlarında bir kişiye yılı atfediyor. Yani 2019'u kaçırırsak 2069 yılını beklemek zorundayız. Bu nedenle bu fırsatı kaçırmamalıyız. Eğer 2019 yılını Şeyh Şaban-ı Veli yılı ilan ettirebilirsek Kastamonu'nun maddi ve manevi birçok kazanımı olacaktır. Turist anlamında da şehirde hareketlenme olacak. UNESCO'nun fonlarından faydalanacağız. Hedefimize ulaşırsak Şeyh Şaban-ı Veli'nin evrensel boyutta tanınırlığına katkıda bulunmuş olacağız. Bu nedenle bizim için çok önemli bir süreç."



Hanönü'yü inanç rotasına dahil etmeye çalışacaklar



Hedef UNESCO 2019 Çalışma Grubu gönüllüsü Şenol Karabaltaoğlu ise çalışma grubunun 3 ana faaliyeti olacağını söyledi.



İlk faaliyetlerinin 2019 yılının UNESCO tarafından Şeyh Şaban-ı Veli yılı ilan edilmesi olduğunu belirten Karabaltaoğlu, "İkincisi Şeyh Şaban-ı Veli'nin doğduğu Hanönü ilçesinden başlayarak huzur birlik aydınlanma yolu oluşturma, üçüncüsü de bu yolun kültür rotaları arasına girmesi. Bugün Türkiye'de 17 kültür rotası bulunuyor. Bunlardan ikisi inanç rotası. Biz buna üçüncüsünü eklemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



-Şeyh Şaban-ı Veli kimdir?



Şeyh Şaban-ı Veli, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 1481 yılında doğdu. Doğmadan önce babasını, 3 yaşında annesini kaybeden Şeyh Şaban-ı Veli, Kastamonu'daki eğitiminin ardından İstanbul'a gitti. İstanbul'daki eğitiminin ardından Bolu'da 12 yıl Hayreddin Tokadi'nin dergahında bulundu.



Ardından Kastamonu'ya dönen Şeyh Şaban-ı Veli, bazı yerlerde kaldıktan sonra Şeyh Sünneti Efendi dergahına yerleşti ve vefatına kadar burada kaldı. Anadolu'nun dört büyük evliyasından biri kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli, 1569'da vefat etti.