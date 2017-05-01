Hedefinde Beşiktaş Var!

Robin van Persie'nin cezalı olduğu mücadelede Moussa Sow, forvet olarak sahaya çıktı. Ligin ilk yarısındaki maçta Rizespor'u 3 gol birden atarak hat-trick yapan Sow, Karadeniz ekibine bu kez iki gol birden attı.



İlk olarak 3. dakikada Aatif'ın, 90+2'de de Emenike'nin pasında kafa vuruşlarıyla fileleri havalandıran Sow, maçın kahramanı oldu. Rize'ye karşı 7. lig maçında 7. golünü atmayı başaran Senegalli yıldız, ayrıca ilk kez Kadıköy'de Rize'ye karşı ilk gollerini attı.



13 golle toplamda, 11 golle de ligde takımın en skoreri olan Senegalli futbolcu, şimdi ise Beşiktaş derbisini beklemeye başladı. Çünkü yıldız oyuncu için Kara Kartal, 8 golle ligde en çok gol attığı takım konumunda yer alıyor.



(Fanatik)